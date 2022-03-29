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    Cansuyu Derneği Ramazan ayı boyunca mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yardımlarını sürdürecek

    Cansuyu Derneği, Ramazan ayı boyunca mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara yardımlarını ulaştırmaya devam edecek. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Cansuyu Ramazan’a hazır

    Kurulduğu tarihten bu yana her yıl Ramazan'da yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, bu yıl da "Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracağını açıkladı. 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenlenecek. Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü; "Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sene de Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yardım yapacağız. Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz" dedi. Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Köylü, "Vatandaşlarımız zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyor. Biz de yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi ulaştıracağız" şeklinde konuştu.



    GSM DÜNYASINDA YAPBOZ DÖNEMİ
    Turkcell'in hayata geçirdiği yeni 'Turkcell Yapboz', kullanıcıların kendilerine en uygun paketi oluşturabilmesine imkan tanıyor. Kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz teklifleri sayesinde paket içeriğinde ihtiyaç duyulmayan kullanımlar tarifeden çıkarılabiliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Yapboz tarifesini tercih eden kullanıcılar, kendi paketini kendisi belirleyebiliyor. Böylece cep dostu faturalarla müşterilerimize destek oluyoruz. Kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz ile GSM dünyasına farklı bir soluk getireceğiz" dedi.



    ŞİFRE OYUNU
    Siber dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı. Taklit şifre sıfırlama bildirimlerine karşı uyarı geldi. Uzmanlar şunları önerdi: "Gerçek görünse de görünmese de asla otomatik güvenlik bildirimlerindeki bağlantılara tıklanmamalı. Bir bildirim alındığında güvenlik ayarları ve bağlantılı ayrıntıları kontrol edilmeli. İlgili web sitesi tarayıcıda linke tıklayarak değil, adres yazılarak açılmalı. Beceriksizce hazırlanan bildirimler göz ardı edilmeli ve silinmeli."



        YUVAM KAZANCINA VERGİ YOK
        Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı. Soru cevaplarla anlatılan sistemde 'ilave getiri' oranı örneklerle açıklandı. Buna göre; 12 ay vadeli 1.000 euro tutarında YUVAM hesabı açıldığında Merkez Bankası yüzde 3 ilave getiri veriyor. Vade sonunda hesap sahibine vade sonu kurundan 1.030 euronun Türk Lirası karşılığı garanti ediliyor. Kur farkı oluşursa o da Merkez Bankası tarafından ödeniyor. YUVAM hesaplarından elde edilecek kazançlar için Türkiye'de vergilendirme yapılmayacak. (Hazal ATEŞ)

        ONLARI GEÇEN YOK
        Otomotiv dünyasında birçok marka lüks arabalarıyla öne çıkıyor. En pahalı otomobil listesinde ilk sırayı Rolls Royce'un Boat Tail'i alırken, ilk 10'da bu markanın 2 modeli bulunuyor. Yine ilk 10'da 3 Bugatti modeli yer alıyor.

        HEDEF 60 ÜLKE
        Kuyumculukta 30 yılı geride bırakan İnci Gold, İstanbul Jewelry Show'da yeni tasarımlarını ziyaretçilerine sundu. Marka, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda yaklaşık bin 500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini görücüye çıkardı. İnci Gold CEO'su Erkan Kurtulmuş, "38 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 60'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Cansuyu Derneği Ramazan ayı boyunca mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yardımlarını sürdürecek
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