Cansuyu Derneği Ramazan ayı boyunca mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yardımlarını sürdürecek

Kurulduğu tarihten bu yana her yıl Ramazan'da yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, bu yıl da "Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracağını açıkladı. 2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenlenecek. Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü; "Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sene de Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yardım yapacağız. Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz" dedi. Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Köylü, "Vatandaşlarımız zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyor. Biz de yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi ulaştıracağız" şeklinde konuştu.