💸1 Dolar kaç TL? 24-25-26-27-28 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? 👉Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar 1 Dolar kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Piyasaların dördüncü gününde satın alım yapmak ya da birikimlerini bozdurmak isteyen yatırımcılar küresel gelişmelerin yanı sıra piyasaların güncel durumunu da yakından takip ediyor. Peki Rusya Ukrayna savaşının yakından etkilediği 24 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?