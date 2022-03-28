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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 08:01
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    • 28.03.2022 08:01
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    💸1 Dolar kaç TL? 24-25-26-27-28 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? 👉Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?

    💸1 Dolar kaç TL? 24 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? 👉Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alan Dolar fiyatları Rusya Ukrayna savaşından yakından etkileniyor ve piyasalar da değişiklikler yaşanıyor. Peki bugün ne kadardan işlem görüyor?

    takvim.com.tr
    💸1 Dolar kaç TL? 24-25-26-27-28 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? 👉Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar 1 Dolar kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Piyasaların dördüncü gününde satın alım yapmak ya da birikimlerini bozdurmak isteyen yatırımcılar küresel gelişmelerin yanı sıra piyasaların güncel durumunu da yakından takip ediyor. Peki Rusya Ukrayna savaşının yakından etkilediği 24 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?

    💸1 DOLAR KAÇ TL?

    Alış: 14,8172

    Satış: 14,8260

    EURO NE KADAR?

    Alış: 16,3002

    Satış: 16,3322

        STERLİN NE KADAR?

        Alış: 19,4840

        Satış: 19,5817

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 2.183,10 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile turizm oldu.

        Analistler, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti,

        Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

        Analistler, veri gündeminde yurt içinde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Ekonomi 💸1 Dolar kaç TL? 24-25-26-27-28 Mart Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? 👉Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı ne kadar?
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