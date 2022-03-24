Piyasaların gözü Moskova Borsası'nda! 1 aydır kapalıydı yeniden işlemlere başlıyor

ÜLKEDE EKONOMİ DURMA NOKTASINDA

Birçok küresel şirket Rusya'dan çıkarken ülkede dövize erişimin kısıtlanması, sermaye kontrollerinin uygulanması, bankacılık sistemlerinin kilitlenmesi, kredi kartı kullanımlarının sona ermesi gibi birçok neden ekonomide sert hareketlere neden oldu.