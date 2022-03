Yazın yaklaşmasıyla karavan fiyatları yükselişe geçti

HER YAŞ GRUBUNDAN TALEP GÖRÜYOR

Eskişehir'de karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, sezonun başlamasıyla siparişlerin arttığını söyledi. Artık her kesimin karavan sahibi olmak istediğini aktaran Yüksel, "Çekme karavanlar 200 bin liradan başlıyor ve 1 milyon lirayı geçebiliyor. Sadece elzem şeyler, elektriği ve suyu olsun diyorsan 150 bin liradan başlıyor. Motokaravanlarda ise aracın fiyatı belirleyici. 150 bin liralık araç almış olsak 150 bin lira ile karavanı yaptığımızda rakam 300 bin liraya çıkıyor" dedi.