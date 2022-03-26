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    Yazın yaklaşmasıyla karavan fiyatları yükselişe geçti

    Pandemide yıldızı parlayan karavanlara talep, otel ve yazlık fiyatlarındaki yükselişle daha da arttı. Kiralık karavanlar günlük 500 liradan başlarken, sıfırını almak için de en az 150 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

    Çığıl Ön Yener
    Tam gaz karavan!

    Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, bu yıl da gözde. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rağbet ettiği karavanlar, hesaplı tatil arayışında olanların da ilgi odağı haline geldi. Otel ve yazlık fiyatlarındaki yükseliş, karavan kiralamak ve almak isteyenleri artırdı.



    SÜREYE GÖRE FARKLI FİYAT
    Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Araç çeşidi ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre; çekme ve motokaravanların günlük kiralama ücreti 500 liradan başlıyor, 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. 2-6 kişiye tatil imkanı sunan karavanlarda kiralama süresi uzadıkça, gün başına ödenecek tutar düşüyor. 1 haftalık kiralama 3 bin, aylık kiralama ise 5 bin liradan başlıyor. Lüks karavanlarda ise aylık kira 54 bin liraya kadar çıkıyor. Sıfır karavan satın almak isteyenlerin çekme karavanlar için en az 150 bin, motokaravan için de 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat, istenen donanıma göre 1 milyon lirayı da bulabiliyor. İkinci el fiyatları ise ilanlara göre çekme karavanlarda 36 bin ile 475 bin, motokaravanlarda 97 bin ile 675 bin lira arasında değişiyor.



    HER YAŞ GRUBUNDAN TALEP GÖRÜYOR
    Eskişehir'de karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, sezonun başlamasıyla siparişlerin arttığını söyledi. Artık her kesimin karavan sahibi olmak istediğini aktaran Yüksel, "Çekme karavanlar 200 bin liradan başlıyor ve 1 milyon lirayı geçebiliyor. Sadece elzem şeyler, elektriği ve suyu olsun diyorsan 150 bin liradan başlıyor. Motokaravanlarda ise aracın fiyatı belirleyici. 150 bin liralık araç almış olsak 150 bin lira ile karavanı yaptığımızda rakam 300 bin liraya çıkıyor" dedi.



        KİRALIK
        Günlük: 500-2.200 TL
        Haftalık: 3.000-15.400 TL
        Aylık: 5.000-54.000 TL



        SIFIR SATILIK
        Çekme karavan: 150.000-1.000.000 TL
        Motokaravan: En az 300.000 TL



        İKİNCİ EL SATILIK
        Çekme karavan: 36.000-475.000 TL
        Motokaravan: 97.000-675.000 TL

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        Haberler Ekonomi Yazın yaklaşmasıyla karavan fiyatları yükselişe geçti
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