Yazın yaklaşmasıyla karavan fiyatları yükselişe geçti





SÜREYE GÖRE FARKLI FİYAT

Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Araç çeşidi ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre; çekme ve motokaravanların günlük kiralama ücreti 500 liradan başlıyor, 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. 2-6 kişiye tatil imkanı sunan karavanlarda kiralama süresi uzadıkça, gün başına ödenecek tutar düşüyor. 1 haftalık kiralama 3 bin, aylık kiralama ise 5 bin liradan başlıyor. Lüks karavanlarda ise aylık kira 54 bin liraya kadar çıkıyor. Sıfır karavan satın almak isteyenlerin çekme karavanlar için en az 150 bin, motokaravan için de 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat, istenen donanıma göre 1 milyon lirayı da bulabiliyor. İkinci el fiyatları ise ilanlara göre çekme karavanlarda 36 bin ile 475 bin, motokaravanlarda 97 bin ile 675 bin lira arasında değişiyor.