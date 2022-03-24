Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2022 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 11:27
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Şeker fiyatlarında spekülasyona geçit yok! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

    Son dakika haberleri.... Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı.

    İHA
    Şeker fiyatlarına spekülasyona geçit yok

    Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde fiyatı yüzde 170 artan temel gıda ürünü şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetlerin olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeler yapıldığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Katil...
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Şeker fiyatlarında spekülasyona geçit yok! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı
        SON DAKİKA