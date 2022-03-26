SON DAKİKA! Borsa İstanbul son 1 ayda dünyanın zirvesinde! Uzmanlar kritik hedefi açıkladı! İşte o sınır...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayını doldururken, bu süreçte dünyada en fazla yükselen piyasa Borsa İstanbul oldu. Türkiye'nin savaş sürecinde izlediği politika ve üstlendiği arabuluculuk rolü ile stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkarken, piyasalar da bu konumunu onayladı. Borsadaki yükselişte Türkiye'nin izlediği etkili stratejinin yanı sıra, fiyatların dolar bazında ucuz olması, hisse geri alımları, yüksek kârlılık ve rekor temettü ödemeleri etkili oldu.
363 MİLYAR LİRALIK YÜKSELİŞ
Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 17.54 yükseldi. İkinci sırada yüzde 15.8 ile Polonya yer aldı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri 363 milyar lira artarak 2.2 trilyonu geçti. Borsa İstanbul aynı zamanda son 6 ayda da yüzde 57 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası konumunda bulunuyor. Son 6 ayda ikinci sırada ise yüzde 40'lık yükseliş ile Peru Borsası yer aldı.
SANAYİ ENDEKSİ SIRTLADI
Türkiye ekonomisinin geçen yılki yüzde 11'lik büyümesinin lokomotifi olan sanayi ve ihracat sektörü, borsayı da sırtladı. Son 1 ayda sanayi endeksi yüzde 19.41 yükselirken, bankacılık endeksindeki çıkış ise yüzde 9.7'de kaldı. Bu süreçte hizmet endeksi yüzde 14 yükseldi. Son 6 ayda ise sanayi endeksi yüzde 60, bankacılık endeksi yüzde 44, hizmet endeksi ise yüzde 37 arttı.