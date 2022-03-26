SON DAKİKA! Borsa İstanbul son 1 ayda dünyanın zirvesinde! Uzmanlar kritik hedefi açıkladı! İşte o sınır...

KARDEMİR LİDER OLDU

BIST-30'da son 1 ayda en fazla yükselen hisse senedi yüzde 45.7 ile Kardemir D oldu. Bu hisseyi yüzde 39'la Sasa, yüzde 33'le Koza Madencilik, yüzde 31'le Ereğli ve yüzde 30'la Ford Otosan ile Koza Altın takip etti. Son 6 ayda Kardemir D yüzde 145.9, Ereğli yüzde 126.6, Sasa yüzde 122.1, THY yüzde 106, Ford Otosan yüzde 98 prim yaptı.



YABANCININ ADRESİ TÜRKİYE

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, yüksek enflasyon, düşük faiz ortamında yatırımcıların getiri arayışında olmasının bu performansında etkili olduğunu söyledi. Erkan, "Diğer yandan Rusya-Ukrayna krizinin etkileriyle hükümet birçok ülke lideri ile görüşüp ikili ilişkileri tazeledi. Bunun yanı sıra Rusya'dan çıkan fonların ileriki dönemde Türkiye'ye girişi değerlendirilebileceği satın alındı. Henüz bu yönde yabancı ilgisi olmasa da beklentiler o yönde" değerlendirmesinde bulundu.