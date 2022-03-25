2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Muhtar maaşları ne kadar oldu? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? Asgari ücret düzeyine...

Muhtar maaşları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken torba yasa teklifinin bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı. Muhtarlar maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Muhtar maaşları ne kadar oldu? 2022 Muhtar maaşlarına zam mı geldi? Maaşlar 4 bin 250 TL mi olacak? İşte merak edilenler!