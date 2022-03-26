Semt pazarlarında fiyat rekorunu kırdı! Kilosu 100 TL





5 MARKETE İKİNCİ SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtlayan Birol Küle, "Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurmuş. Diğerleri de gidecektir. Gerekçeli kararda gördüğümüz delilleri yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" diye konuştu.



EN ÇOK EV ARANAN İLÇE BEYLİKDÜZÜ

Türkiye'de geçen ay en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Tekirdağ, Konya, Mersin ve Adana olarak sıralandı. Emlakjet verilerine göre; Türkiye'nin en çok konut aranan ilçesi ise Beylikdüzü oldu. Onu, Ankara'dan Çankaya ve Keçiören takip etti. Satılık konut projesi arayan kullanıcıların yüzde 83'ü oturmak, yüzde 17'si ise yatırım için arama yaptığını söyledi.



TEK TIKLA YARDIM

Ramazan ayı başlamadan birçok firma çalışanlarına destek olmak ve yardımlaşma ayının gerekliliklerini yerine getirmek için planlarını hızlandırdı. MetropolCard'ın GiftPay hizmetiyle tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi seçeneklere ulaşılabiliyor. MetropolCard kullanıcılarına özel sunulan Ramazan paketlerinden birini seçerek, WhatsApp üzerinden sipariş vererek; MetropolCard ile kapıda temassız ödeme yöntemi de var.

Çağrı OĞUZ



RAMAZAN PAKETİNDE TARİHE DİKKAT!

Tüketici örgütlerinden, Ramazan paketleri ile gıda kolilerine ilişkin uyarı geldi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Vatandaş için satılan Ramazan paketleri ile işyerlerince dağıtılan gıda kolilerinde son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Son tüketim tarihine kısa süre kalmış ürünler alınmamalı" dedi.

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