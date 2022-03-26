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    Semt pazarlarında fiyat rekorunu kırdı! Kilosu 100 TL

    Kış mevsim şartlarının devam etmesiyle belirli bölgelerde çok az miktarda üretilen Ayşekadın fasulyesi semt pazarında kilosu 100 TL ile satışa sunularak rekor kırdı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kilosu 100 TL

    Semt pazarlarında fiyat rekorunu Ayşekadın fasulye kırdı. Kış mevsim şartlarının devam ettiği süreçte, sadece Antalya'da Gazipaşa-Alanya bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kumluca ve Demre bölgelerinde çok az miktarda üretilebilen Ayşekadın fasulyenin kilogramı, pazarda 80 ila 100 liraya satışa sunuluyor. Pazarcı Celal Karaman, fasulye fiyatının yüksek olmasının nedenini soğuk havaya ve mevsimi olmamasına bağlayarak, "Bugün fazla değil, 1 kilo satabildik" dedi.



    5 MARKETE İKİNCİ SORUŞTURMA
    Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtlayan Birol Küle, "Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurmuş. Diğerleri de gidecektir. Gerekçeli kararda gördüğümüz delilleri yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" diye konuştu.

    EN ÇOK EV ARANAN İLÇE BEYLİKDÜZÜ
    Türkiye'de geçen ay en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Tekirdağ, Konya, Mersin ve Adana olarak sıralandı. Emlakjet verilerine göre; Türkiye'nin en çok konut aranan ilçesi ise Beylikdüzü oldu. Onu, Ankara'dan Çankaya ve Keçiören takip etti. Satılık konut projesi arayan kullanıcıların yüzde 83'ü oturmak, yüzde 17'si ise yatırım için arama yaptığını söyledi.

    TEK TIKLA YARDIM
    Ramazan ayı başlamadan birçok firma çalışanlarına destek olmak ve yardımlaşma ayının gerekliliklerini yerine getirmek için planlarını hızlandırdı. MetropolCard'ın GiftPay hizmetiyle tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi seçeneklere ulaşılabiliyor. MetropolCard kullanıcılarına özel sunulan Ramazan paketlerinden birini seçerek, WhatsApp üzerinden sipariş vererek; MetropolCard ile kapıda temassız ödeme yöntemi de var.
    Çağrı OĞUZ

    RAMAZAN PAKETİNDE TARİHE DİKKAT!
    Tüketici örgütlerinden, Ramazan paketleri ile gıda kolilerine ilişkin uyarı geldi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Vatandaş için satılan Ramazan paketleri ile işyerlerince dağıtılan gıda kolilerinde son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Son tüketim tarihine kısa süre kalmış ürünler alınmamalı" dedi.

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    Asgari ücrete ikinci zam
    Haberler Ekonomi Semt pazarlarında fiyat rekorunu kırdı! Kilosu 100 TL
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