Hem geline hem damada 32.000 TL'ye kadar çeyiz desteği yardımı parası ödeniyor! Evlenecek gençlere müjde gibi haber!

Evlenmek amacıyla gün sayan kadınlar ve erkeklere 'çeyiz parası' adı altında destek sağlanıyor. Ödenen para tutarı henüz amacıyla 12 bin 37 TL. Fakat 2022 yılıyla eş güdümlü başka ödemelere gelen zam çeyiz parasına da gelecek. Buna göre Ocak ayında yüzde 36.2 değerlerme oranının yansıtılabilir. Sonuç olarak de 16 bin 394 TL ödenmeye başlanır. Hem de bu destekten hem gelin hem de damat faydalanabilir. Ayrı ayrı ödeme alarak büyük sayılar elde edebilirsiniz. İşte detaylar...