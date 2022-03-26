Acil tedavi masrafı SGK’dan! Trafik kazası, yanık, kemoterapi, hemodiyaliz dahil çok sayıda tedaviyi kapsıyor

Özel hastaneler dahil acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi gerekiyor.
KAZALAR KAPSAMDA
Trafik kazaları sonrasında acil hal kapsamında alınan sağlık hizmetleri de ilave ücreti alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyor. Kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde 25 Şubat 2011'den itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.
20'Yİ AŞKIN HİZMET
Ayrıca yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan işlemler için de ilave ücret alınmıyor.