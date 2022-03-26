Acil tedavi masrafı SGK’dan! Trafik kazası, yanık, kemoterapi, hemodiyaliz dahil çok sayıda tedaviyi kapsıyor





KAZALAR KAPSAMDA

Trafik kazaları sonrasında acil hal kapsamında alınan sağlık hizmetleri de ilave ücreti alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyor. Kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde 25 Şubat 2011'den itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.