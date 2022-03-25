41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve dolgun maaş! 15 yıl prim ödemesi sağlayana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Her çalışanın hayallerinden biri erken emekli olup yaşlılığında maddi açıdan rahat bir yaşam sürmektir. Erken emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Bununla beraber bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı meydana getirilen göreve nazaran farklılık gösterebiliyor.