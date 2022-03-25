Son dakika: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Kırmızı et ihracatına kısıtlama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.