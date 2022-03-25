Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Beklenti anketi sonucu...

Mart ayının son günlerinden itibaren enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin sonucuna göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 40,47 oldu. Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.