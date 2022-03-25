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    • Ekonomi
    • 25.03.2022 14:18
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    • 25.03.2022 14:38
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    1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor! Bakan Nebati: Hedefimize artık daha yakınız

    Dr. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde temellerini attığı 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedefe emin adımlarla ilerliyoruz! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."

    1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."



    TEMELLERİNİ BERAT ALBAYRAK ATMIŞTI
    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığı döneminde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ni açıklamıştı. Milyonlarca genci ilgilendiren bu projeye kısa sürede on binlerce kişi başvuruda bulunmuştu.

        PROJE HAKKINDA
        Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, ülkeleri toplumsal dönüşüme uğratarak, ekonomideki tüm endüstrileri etkilemesiyle birlikte çağın en büyük rekabet alanı olmuştur. Bilgi teknolojilerinin her alanda çok daha fazla kullanılmasından kaynaklı olarak şirketlerin bu alandaki yetişmiş insan gücüne ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ülke olarak bu alandaki insan gücümüz istenilen seviyede olmadığından, birçok şirket bilgi teknolojilerindeki ihtiyaçlarını yurt dışından karşılamaya başlamıştır.

        Aynı zamanda sınırlı sayıda bilgi teknolojileri çalışanı olması sebebiyle bu alanda çalışan kişiler, bir projede birçok rolü aynı anda üstlenmek durumunda kalmaktadır. Bu durum, çalışanlar açısından hem çok yorucu hem de işin kalitesini düşüren bir sorun haline gelmektedir. Tüm bu sebepler, 1 Milyon İstihdam Projesinin yapılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

        Bu doğrultuda kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" projesi geliştirilmiştir. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bu kapsam dâhilinde kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlanmaktadır.

        Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi platformu da bilgi teknolojileri alanında online eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu uygulamaya kullanıcılar 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip edebileceklerdir.

        BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam Sistemi arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 1 Milyon İstihdam sistemi içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

        Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek "eğitim-istihdam" platformu olarak hayata geçirilen 1 Milyon İstihdam Projesi, BTK Akademi online eğitim platformu entegrasyonu ile ücretsiz online eğitim imkanlarını kariyer sahibi olmak isteyen kullanıcılarına sunmaya devam etmektedir.

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        1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor!
        Haberler Ekonomi 1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor! Bakan Nebati: Hedefimize artık daha yakınız
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