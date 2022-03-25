1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor! Bakan Nebati: Hedefimize artık daha yakınız

Bu doğrultuda kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" projesi geliştirilmiştir. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bu kapsam dâhilinde kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi platformu da bilgi teknolojileri alanında online eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu uygulamaya kullanıcılar 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip edebileceklerdir.

BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam Sistemi arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 1 Milyon İstihdam sistemi içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek "eğitim-istihdam" platformu olarak hayata geçirilen 1 Milyon İstihdam Projesi, BTK Akademi online eğitim platformu entegrasyonu ile ücretsiz online eğitim imkanlarını kariyer sahibi olmak isteyen kullanıcılarına sunmaya devam etmektedir.