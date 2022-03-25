1 Milyon İstihdam Projesi giderek güçleniyor! Bakan Nebati: Hedefimize artık daha yakınız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."
TEMELLERİNİ BERAT ALBAYRAK ATMIŞTI
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığı döneminde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ni açıklamıştı. Milyonlarca genci ilgilendiren bu projeye kısa sürede on binlerce kişi başvuruda bulunmuştu.