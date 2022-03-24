THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler?





HANGİ ŞARTLAR VAR?

İlanda, iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. THY'nin 'kariyer.thy.com' uzantılı internet portalında yayında olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Mart saat 15.00 olarak açıklandı. 'Take-Off Jr.' isimli programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar tam zamanlı çalışma düzeniyle 60 bin kişilik THY ailesinin birer üyesi olacak. Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve teknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar ve bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışma imkanı elde edecek.