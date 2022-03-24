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    THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler?

    THY, üniversitelilere ve yeni mezunlara ilanla iş daveti yaptı. Gençlere teknikten mali işlere, pazarlama ve satıştan bölgesel uçuşlara kadar pek çok birimde fırsat doğdu. Son başvuru 28 Mart...

    Gençlere iş fırsatı

    Türk Hava Yolları (THY), yayınladığı iş ilanıyla lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer fırsatı sunuyor. Doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecek.



    HANGİ ŞARTLAR VAR?
    İlanda, iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. THY'nin 'kariyer.thy.com' uzantılı internet portalında yayında olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Mart saat 15.00 olarak açıklandı. 'Take-Off Jr.' isimli programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar tam zamanlı çalışma düzeniyle 60 bin kişilik THY ailesinin birer üyesi olacak. Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve teknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar ve bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışma imkanı elde edecek.



    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları ailemize katılmak isteyen yeni mezun ve lisans son sınıf öğrencisi arkadaşlarıma bir müjdemiz var. Başlattığımız Take-Off Jr. yetenek programıyla gökyüzünün rekabetçi ve hızlı gelişen kapılarını gençlere açıyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi THY'dan üniversitelilere ve yeni mezunlara iş fırsatı! Hangi birimlerde açık var?, Giriş şartları neler?
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