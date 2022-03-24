Doğalgaz yardımı ödemesi başladı! E-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylananlar destekten yararlanabilecek





AMAZON 1.000 K'İŞ'İ ALACAK

Amazon'un 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssü sonbaharda İstanbul'da hizmete girecek ve ilk yılında binden fazla kişiye istihdam yaratacak. Tuzla'da kurulacak yeni üssün mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve IT gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçleri başlatıldı. Müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Bu yatırım e-ticaretin iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli" dedi.



9.5 KAT TALEP

Smart Güneş Teknolojileri'nin halka arzında toplam büyüklük 534.713.621 lira olarak gerçekleşti. Smart Güneş Teknolojileri CEO'su Halil Demirdağ, "Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla kârlı ve güçlü büyüme sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.



2.1 MİLYON KİŞİYE İŞ

Türkiye 2021'de işsizliği düşürürken, istihdamı da artırdı. 2020'de yüzde 13.1 olan işsizlik oranı, 2021'de yüzde 12'ye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bine çıkarken, işsiz sayısı 121 bin kişi azalarak 3.9 milyona geriledi.

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