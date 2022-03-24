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    Doğalgaz yardımı ödemesi başladı! E-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylananlar destekten yararlanabilecek

    Vatandaşlar e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabiliyor. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılıyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Doğalgaz yardımı ödemesi başladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat'tan bu yana alındığını belirten Yanık, "Hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80.5 milyon liralık destek verdik" ifadesini kullandı. Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi. Yanık, "Destek tutarımız 450 lira ile bin 150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi 2 taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı 225 ile 575 lira arasında. Raporu bulunan kronik hastaların yaşadığı hanelere ek yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.



    KUR KORUMALI MEVDUAT MEYVELERİNİ VERDİ
    Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması; kur atağını bertaraf ederken, ekonomiye güveni de perçinledi. Uygulamanın devreye alınmasının üzerinden 3 ay geçerken, dövizde artış beklentisinin kırılması TL varlıklara ilgiyi artırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KKM'de, 22 Mart itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/ Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi, tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir" denildi.



    TL HAMLESİ
    ● TL mevduat 591 milyar lira arttı
    Dolar hesabı 21 milyar dolar azaldı.
    Aralık 2021'de yüzde 70'i geçen dolarizyon yüzde 60'ın altına indi.
    ● Kurda oynaklık düştü, Türkiye'nin risk primi azaldı.
    ● Ticarikredilerin faizi yüzde 28'den 20'nin altına geriledi.
    ● TL mevduatın ortalama vadesi 2 katına yükseldi.
    Bankacılık sektörünün bilanço içi açık pozisyonu 12.9 milyar dolar azalarak 29.8 milyar dolara indi.



        AMAZON 1.000 K'İŞ'İ ALACAK
        Amazon'un 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssü sonbaharda İstanbul'da hizmete girecek ve ilk yılında binden fazla kişiye istihdam yaratacak. Tuzla'da kurulacak yeni üssün mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve IT gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçleri başlatıldı. Müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Bu yatırım e-ticaretin iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli" dedi.

        9.5 KAT TALEP
        Smart Güneş Teknolojileri'nin halka arzında toplam büyüklük 534.713.621 lira olarak gerçekleşti. Smart Güneş Teknolojileri CEO'su Halil Demirdağ, "Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla kârlı ve güçlü büyüme sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

        2.1 MİLYON KİŞİYE İŞ
        Türkiye 2021'de işsizliği düşürürken, istihdamı da artırdı. 2020'de yüzde 13.1 olan işsizlik oranı, 2021'de yüzde 12'ye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bine çıkarken, işsiz sayısı 121 bin kişi azalarak 3.9 milyona geriledi.

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        Haberler Ekonomi Doğalgaz yardımı ödemesi başladı! E-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylananlar destekten yararlanabilecek
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