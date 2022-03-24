Doğalgaz yardımı ödemesi başladı! E-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylananlar destekten yararlanabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat'tan bu yana alındığını belirten Yanık, "Hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80.5 milyon liralık destek verdik" ifadesini kullandı. Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi. Yanık, "Destek tutarımız 450 lira ile bin 150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi 2 taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı 225 ile 575 lira arasında. Raporu bulunan kronik hastaların yaşadığı hanelere ek yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
KUR KORUMALI MEVDUAT MEYVELERİNİ VERDİ
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması; kur atağını bertaraf ederken, ekonomiye güveni de perçinledi. Uygulamanın devreye alınmasının üzerinden 3 ay geçerken, dövizde artış beklentisinin kırılması TL varlıklara ilgiyi artırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KKM'de, 22 Mart itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/ Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi, tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir" denildi.
TL HAMLESİ
● TL mevduat 591 milyar lira arttı
● Dolar hesabı 21 milyar dolar azaldı.
● Aralık 2021'de yüzde 70'i geçen dolarizyon yüzde 60'ın altına indi.
● Kurda oynaklık düştü, Türkiye'nin risk primi azaldı.
● Ticarikredilerin faizi yüzde 28'den 20'nin altına geriledi.
● TL mevduatın ortalama vadesi 2 katına yükseldi.
● Bankacılık sektörünün bilanço içi açık pozisyonu 12.9 milyar dolar azalarak 29.8 milyar dolara indi.