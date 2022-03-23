Temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer? Temettü ödeme takvimi 2022! Ereğli temettü hesaplara yattı mı?

Borsa İstanbul'da temettü rüzgarı esiyor. Borsadaki şirketlerin gerçekleştirdiği temettü ödemelerinin, piyasaya ciddi bir likidite sağlayacağı belirtiliyor. Rekor temettü ödeyen şirketlerin hisseleri borsada son 1 yılda adeta ralli yaptı. Son 1 ylda Ereğli yüzde 152 prim yaptı. Peki, Ereğli temettü tarihi 2022 ne zaman, Ereğli temettü hesaplara yattı mı? Temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer? İşte merak edilenler!
EREĞLİ REKOR KIRDI
2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı. Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.
YERLİLER SIRTLIYOR
Borsadaki şirketlerin gerçekleştirdiği temettü ödemelerinin, piyasaya ciddi bir likidite sağlayacağı belirtiliyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, yatırımcıların temettünün bir kısmı ile tekrar hisse senedi alabileceğini ve bunun da endeksin yükselişinin devamını sağlayacağını söyledi. Kaya, elde edilen temettünün bir kısmının de tüketime giderek ekonomiye can suyu olacağına dikkat çekti. Yabancı yatırımcının satışlarının devam ettiği dönemde piyasayı yerlilerin taşıdığına vurgu yapan Yunus Kaya, temettülerin endeksi düşürücü etkisinin ise, bir kısmının yeniden aynı hisseye girmesi ile azalacağını ifade etti.