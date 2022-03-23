Smart Güneş Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? SMRTG hisse ne zaman işlem görecek? Halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

Anahtar teslim kurulum hizmetleri ile PV modül üretimi alanlarında Avrupa'nın en önde gelen entegre güneş enerjisi şirketlerinden birisi olan Smart Güneş Teknolojileri, ticari ve perakende kullanıcılarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır.

2009 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Smart Güneş Teknolojileri; Türkiye başta olmak üzere Almanya ve Ukrayna'da bulunan ofisleri ve Gebze'de 23.500 m² alan üzerinde kurulu üretim tesisi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Gebze, Kocaeli'deki üretim tesisinde arazi ve çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılmak üzere kristal silikon hücre bazlı yüksek verimli fotovoltaik güneş paneli üretilmektedir.

Yıllık 1100 MW üretim kapasitesine sahip, 23.500 m2 kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik üretim hatlarında Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell ve Bifacial teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.