Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor! Anında hesaba geçiyor!

Emeklileri de mutlu edecek müjde Ziraat Bankasından geldi! Bundan sonra Ziraat Bankasından maaşını alan emekliler, bankanın 50.000 TL ödeme fırsatlarından yararlanmaya başlayacak. Emeklilerinde parasal gereksinimlerini unutmayan Ziraat Bankası, kolları sıvamış durumda.
Ziraat Bankası Emekliye 50.000 TL Ödeme Şartları
Ziraat Bankasının emekli için sunmuş olduğu 50.000 TL kredi kampanyasından yararlanmak şartları da yerine getirmeniz gerekir. Ziraat Bankasının şartlarından biri de maaşınızı Ziraat Bankasından almanız olacaktır. Ziraat Bankası emekliler için sunmuş olduğu kredi faiz oranı %1,69 olurken, ödemeyi de 36 ay vadeyle kolayca yapabilme şansına sahip olacaksınız. Aylık ödeme şekli ise 1.970,47 TL şeklinde olurken, emeklilerde çekecekleri krediyi geri ödeme konusunda zorluk yaşamayacaktır.
Emekli vatandaşlara yönelikte artık kolay ödeme fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Buna göre artık maddi ihtiyaçlarınızı zorlanmadan çok kolay şekilde karşılama fırsatını yakalamaya başlayacaksınız.