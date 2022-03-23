Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor! Anında hesaba geçiyor!

Ziraat Bankası Emekliye 50.000 TL Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Emeklileri bir diğer yakından ilgilendirecek konulardan biri de başvurularını nasıl yapacak olduklarıdır. Eğer Ziraat Bankası müşterisiyseniz ve maaşınızı bankadan temin ediyorsanız o zaman yapacağınız işleminiz son derece pratik olacaktır. İster Ziraat Bankası şubesine giderek isterseniz de mobil bankacılık üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Mobil bankacılık ile şubeye gitmenize gerek kalmadan Ziraat Bankası'nın 50.000 TL kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra ise hersabınızdan anında çekebileceksiniz.