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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 10:05
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    • 23.03.2022 10:27
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    Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! 2021 yılı işsizlik oranı ne kadar oldu?

    Son dakika... Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7 iken kadınlarda ise yüzde 14,7 olarak tahmin edildi.

    İşsizlik rakamları azaldı!

    Son dakika... Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

    İŞSİZLİK AZALIYOR

    15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

    İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7 iken kadınlarda ise yüzde 14,7 olarak tahmin edildi.

    İSTİHDAM ARTIYOR

    İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile yüzde 45,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 62,8 iken kadınlarda yüzde 28,0 olarak gerçekleşti.

    KADIN-ERKEK DAĞILIMI

    İşgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 32,8 oldu.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 28,7 olarak tahmin edildi.

        EN ÇOK HİZMET SEKTÖRÜ

        İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

        Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! 2021 yılı işsizlik oranı ne kadar oldu?
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