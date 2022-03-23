2 haftada 12,5 milyar TL! Borsa İstanbul'dan ekonomiye temettü dopingi

Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i, 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.

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