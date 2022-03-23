2 haftada 12,5 milyar TL! Borsa İstanbul'dan ekonomiye temettü dopingi

Türkiye ekonomisinin yüzde 11 ile son 10 yılın en hızlı büyümesine imza attığı 2021'de kâr rekoru kıran şirketlerin temettü (kâr payı) ödemeleri piyasa ve yatırımcılar için can suyu olacak.
20 ŞİRKET 41.5 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK
Dün başlayan ve önümüzdeki hafta tamamlanacak ödeme döneminde 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.
EREĞLİ REKOR KIRDI
2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.