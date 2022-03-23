2022 sigara zamlı fiyat listesi! 24 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti...

Gündemde tüm illerden vatandaşlar 24 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 2022 sigara zamlı fiyat listesi en merak edilen konular arasında yer alıyor ve tiryaki olanlar bütçelerinden aylık ne kadar çıkacağını öğrenmek, hesaplama yapmak istiyor. Peki sigaraya zam mı geldi? Winston, Tekel 2000, Kent, Muratti gibi daha pek çok çeşidin fiyatı kaç lira? Tütün kullanıcıları Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 2022 güncel sigara fiyatlarının kaç TL'den satışa sunulduğunu haberimizden öğrebilir.