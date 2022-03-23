10 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar! İhracat tutarı 11 milyar doları aştı

Sektörün fuarlarla ihracatını artırdığına işaret eden Mustafa Kamar, şunları söyledi: "Turizm gelirleri dahil olmadan sektörün bugün ihracatı 11 milyar dolara ulaştı. Bu alanda yükselirken dünya ticaretinden yüzde 5 pay alıyoruz. Bunun yüzde 10'a çıkması işten bile değil. İtalyanların pazar payını alıyoruz. Dünyada bu alanda en büyük pazarlar Türkiye, Rusya, Çin ve Amerika. ABD, Çin'den 12 milyar dolarlık ürün alıyor. Bizden ise 250 milyon dolarlık alım yapıyordu. ABD, pandemiden sonra bizden satın alma yapmak istiyor. 2021'i çok iyi geçirdik. Bu ülkeyle ihracatımız yüzde 80 artarak 1 milyar dolara çıktı. Şirketler olarak ikinci vardiya üretime geçtik. Ancak bu kez istihdam eksiği çıktı. Yeterli eleman olsa üçüncü vardiyaya da geçebiliriz."