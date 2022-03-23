10 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar! İhracat tutarı 11 milyar doları aştı

Türk mücevherciler, İtalya'nın Vicenza şehrinde düzenlenen Vicenzaoro 2022 Altın, Gümüş, Değerli Taşlar ve Tasarım Fuarı'na çıkarma yaptı. 17 - 21 Mart tarihleri arasında açık kalan fuara 62 Türk firması katıldı.
Fuarda 1000 euro ile 1 milyon euro arasında fiyatlara sahip mücevherler görücüye çıkarıldı. Mücevher İhracatçıları Birliği(JTR) Başkanı Mustafa Kamar, Vicenza'nın dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Fuarlarda Türk şirketleri öne çıkmaya başladı. Bu fuardaki 600 katılımcının 62'si Türk firması. Mücevherde payını yükselten iki ülkeden biri biziz, diğeri ise Çin. İtalya'nın yerini biz almaya başladık. İtalya'da üretici azalırken Türkiye'de her geçen gün artıyor" dedi.
İHRACATTA PATLAMA
Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin 30 yıldır katıldığı fuarda öne çıkan ülkeler arasına girdiğini anlatan Kamar, bu yıl Vicenzaaro fuarına katılan Türk firmalarının 300 - 500 milyon dolar arasında iş anlaşması yapmasını beklediklerini kaydetti.