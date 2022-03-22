Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank... Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara anında 10.000 TL hesaba yatıyor!

Ziraat Bankası 10.000 TL Nakit Başvurusu

Vatandaşların bütün bireysel gereksinimleri amacıyla Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi kullanarak hemen 10.000 TL nakit desteğinden yararlanması sağlanacak. 36 aya kadar vade seçeneklerine de ye verdiği kredi kapsamında talep edilecek kredi miktarına ve vadesine göre özel oranların uygulanması hedefleniyor. Hem de kişilerin dilediği elastik ödeme yöntemlerinden birini seçerek de makul geri ödeme avantajlarından yararlanması sağlanacak.