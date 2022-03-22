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    • Ekonomi
    • 23.03.2022 08:52
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    • 23.03.2022 08:52
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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank... Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara anında 10.000 TL hesaba yatıyor!

    Bireysel nakit gereksinimlerini çözüme ulaştırmak amacıyla banka kredilerini tercih etmeye başlayan vatandaşlar makul oranlardan yararlanmaya başladılar. 2022 senesinde gereksinimleri daha da çoğalan çoğu dar gelirli vatandaşın kamu bankaları üzerinden sağlanan destek kredileri ile nakit gereksiniminin çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara anında 10.000 TL yatıyor

    Nakit gereksinimleri amacıyla kişilerin finansman arayışları devam eder iken kamu bankaları üzerinden yeni destekler verilmeye başladı. Anında düşük miktarlı kredi fırsatlarından yararlanarak basit geri ödeme seçenekleriyle bilhassa dar gelirli kişilerin nakit sıkıntısını çözmeleri sağlanacak. Artan nakit gereksinimlerine yeni kredi paketleri ile destek olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, 10.000 TL kredi amacıyla en avantajlı oranları ve geri ödeme seçeneklerini sunuyor. Vatandaşların nakit gereksinimleri bu krediler ile çözülecek...

    Ziraat Bankası 10.000 TL Nakit Başvurusu

    Vatandaşların bütün bireysel gereksinimleri amacıyla Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi kullanarak hemen 10.000 TL nakit desteğinden yararlanması sağlanacak. 36 aya kadar vade seçeneklerine de ye verdiği kredi kapsamında talep edilecek kredi miktarına ve vadesine göre özel oranların uygulanması hedefleniyor. Hem de kişilerin dilediği elastik ödeme yöntemlerinden birini seçerek de makul geri ödeme avantajlarından yararlanması sağlanacak.

    Halkbank 10.000 TL Kredi Desteği

    Halkbank'ın hemen nakit desteğinden yararlanmak isteyen bütün kişilerin dijital bankacılık kanalları üzerinden 10 bin TL kredi alması sağlanacak. Hızlı Kredi ile şubelere gitmeye lüzum kalmadan kullanabileceğiniz nakit desteği 36 ay vade olanağı ile geri ödenebilecek. 1.000 TL ile 10.000 TL arasında bütün gereksinimlerini amacıyla krediyi kullanabilirsiniz. Daha yüksek miktarda kredi istekleri amacıyla Halkbank'ın başka lüzumsinim kredisi ürün paketlerinin de makul oranlar ile kullanılması mümkündür.

        Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

        Vakıfbank İhtiyaç Kredisi ile asgari ücretli çalışanlardan emeklilere, kamu çalışanından başka bütün bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen gelir sahibi şahıslara hemen kredi verilecek. Kamu bankalarının son dönemde kişilerin çoğalan gereksinimleri amacıyla sunmuş olduğu nakit takviyeleri arasından konumunu alan Vakıfbank, SMS ile basit müracaat olanağı da sağlıyor. SMS ile KREDI yazıp aralarında boşluk bırakarak TCKN, Doğum Tarihi ve Aylık Gelir bilgilerini ileterek kredi talebinde bulunmanız mümkündür.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank... Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara anında 10.000 TL hesaba yatıyor!
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