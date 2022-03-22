5.000 TL anında yatıyor! 2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası
Nakit ihtiyaçları her geçen gün artan vatandaşlara faizsiz 5.000 TL'ye kadar nakit kredi veriliyor. Mart ayında Türkiye'nin önde gelen en büyük iki özel bankasından duyurulan faizsiz ihtiyaç kredileri ayrıca birçok farklı avantaja da sahip. Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapan tüm yeni müşterileri için bankalardan sunulan faizsiz ihtiyaç kredisi ile özellikle düşük tutarda nakit sıkıntısı çekenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Geri ödemelerini de uygun ödeme koşullarında ve taksitlerle yaparak vatandaşların Mart ayında duydukları nakit ihtiyaçları giderilecek! İşte 5 bin lira faizsiz ihtiyaç kredisi veren o bankalar
22.03.2022 10:12 - Son Güncelleme: 22.03.2022 10:12
5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını duyuran Garanti BBVA ve ING Bank, yeni müşterileri için bu fırsatları sunuyor. Nakde sıkışanların kolaylıkla alabilecekleri krediler, uygun ödeme koşulları ve tamamen faizsiz olarak makul taksitlerle geri ödenebilmektedir. Bu sayede vatandaşın artan birçok ihtiyacı için faiz derdine düşmeden ihtiyaç kredisi kullanması sağlanacak.
👉Garanti BBVA 5.000 TL Faizsiz, Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olanlara özek faizsiz olarak 5.000 TL kredi ayrıca herhangi bir masraf olmadan talep edilebilecek.