5.000 TL anında yatıyor! 2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını duyuran Garanti BBVA ve ING Bank, yeni müşterileri için bu fırsatları sunuyor. Nakde sıkışanların kolaylıkla alabilecekleri krediler, uygun ödeme koşulları ve tamamen faizsiz olarak makul taksitlerle geri ödenebilmektedir. Bu sayede vatandaşın artan birçok ihtiyacı için faiz derdine düşmeden ihtiyaç kredisi kullanması sağlanacak.