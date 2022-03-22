Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan Kur korumalı mevduat açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Kavcıoğlu, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor. YUVAM hesabından ayrılmak konusunda Türkiye'de asla sıkıntı olmaz." dedi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amaçlanan düzenlemeye göre, uygulamadan, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak uygulamada alt/üst limit bulunmayacak.