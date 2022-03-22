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    Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başlarken fiyatlar pes dedirtti! 9 gün için 1.5 milyon lira isteyen otel var

    Bodrum’a yaz rezervasyonları hız kazandı. Özellikle Kurban Bayramı için talep yağdı. Fiyatlar ise uçtu. Gecelik fiyat, butik otellerde ortalama 4 bin, lüks otellerde 10 bin-51 bin lira. Üstelik yer yok!

    Pes artık!

    Yaz dönemi için tatil planları hızlandı, otel fiyatları dudak uçuklattı. Bodrum yine pahalılıkta ön sırada yer alırken; özellikle Kurban Bayramı tarifesi şaşırttı.

    Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen çiftlerin şimdi rezervasyon yaptırırsa butik otellerde geceliğine ortalama 4 bin lira ödemesi gerekiyor. Ünlü lüks otellerde ise gecelik fiyatlar 10 bin ile 51 bin lira aralığında değişiyor.

    Üstelik pek çok otelde yer kalmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'a denk geliyor. 15 Temmuz Cuma günü de Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 2 gün (13-14 Temmuz) yıllık izin alanlar bayram tatilini 9 güne çıkarıyor.

        9 günlük Bodrum tatili de 36 bin ile 460 bin lira arasında değişiyor. Eğer villa tercih edilirse fatura 1 milyon 460 bin liraya (2 kişi, 9 gün, oda+ kahvaltı) kadar çıkıyor.

        Bodrum'da genel olarak turistik tesisler 'oda+kahvaltı' şeklinde hizmet verirken, yemekle harcamalar daha da yükseliyor. Sektör yetkilileri, zaman yaklaştıkça hem yer bulmanın güçleşeceğini hem de kampanyalar sona ereceği için fiyatların artacağını belirterek, tatil planlayanlara "Acele edin" diye sesleniyor.

        1 AYDA 1.5 MİLYON TURİST
        Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186.52 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 128 bin 798 kişiyle birinci, Almanya 128 bin 663 bin kişiyle ikinci, İran 120 bin 475 kişiyle üçüncü oldu.
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başlarken fiyatlar pes dedirtti! 9 gün için 1.5 milyon lira isteyen otel var
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