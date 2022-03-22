Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başlarken fiyatlar pes dedirtti! 9 gün için 1.5 milyon lira isteyen otel var

1 AYDA 1.5 MİLYON TURİST

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186.52 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 128 bin 798 kişiyle birinci, Almanya 128 bin 663 bin kişiyle ikinci, İran 120 bin 475 kişiyle üçüncü oldu.