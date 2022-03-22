Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başlarken fiyatlar pes dedirtti! 9 gün için 1.5 milyon lira isteyen otel var

Yaz dönemi için tatil planları hızlandı, otel fiyatları dudak uçuklattı. Bodrum yine pahalılıkta ön sırada yer alırken; özellikle Kurban Bayramı tarifesi şaşırttı.
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen çiftlerin şimdi rezervasyon yaptırırsa butik otellerde geceliğine ortalama 4 bin lira ödemesi gerekiyor. Ünlü lüks otellerde ise gecelik fiyatlar 10 bin ile 51 bin lira aralığında değişiyor.
Üstelik pek çok otelde yer kalmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'a denk geliyor. 15 Temmuz Cuma günü de Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 2 gün (13-14 Temmuz) yıllık izin alanlar bayram tatilini 9 güne çıkarıyor.