Kiralık ev ilanlarına bakanlar dikkat! Sahte ev ilanları veren dolandırıcılar, kaporaları alıp ortadan kayboluyor

Kiralık ev fiyatlarındaki artış sürerken; dolandırıcılar 'hesaplı' ev arayanları hedef aldı. Sahte ilanlarla kapora dolandırıcılıkları arttı.
'Eve talep çok', 'Acil ihtiyacımız var' gibi söylemlerle ev kiralamak isteyenlerden kapora isteyen dolandırıcılar, parayı alınca sırra kadem basıyor. İşte bazı şikayetler:
NASIL SOYUYORLAR?
Kiralık daire ilanını aradım. Benden önce birinin aradığını, ondan haber beklediklerini söyledi. Tekrar aradığımda bir kira bedeli kadar para istedi. Parayı yolladım, bir daha ulaşamadım.