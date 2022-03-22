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    Kiralık ev ilanlarına bakanlar dikkat! Sahte ev ilanları veren dolandırıcılar, kaporaları alıp ortadan kayboluyor

    Kiralık ev arayanlar dikkat!Kiralık ev fiyatlarındaki artış sürerken; dolandırıcılar 'hesaplı' ev arayanları hedef aldı. Düşük fiyatlı sahte ev ilanları veren dolandırıcılar, kaporaları alıp ortadan kayboluyor...

    Kapora oyunu

    Kiralık ev fiyatlarındaki artış sürerken; dolandırıcılar 'hesaplı' ev arayanları hedef aldı. Sahte ilanlarla kapora dolandırıcılıkları arttı.

    'Eve talep çok', 'Acil ihtiyacımız var' gibi söylemlerle ev kiralamak isteyenlerden kapora isteyen dolandırıcılar, parayı alınca sırra kadem basıyor. İşte bazı şikayetler:

    NASIL SOYUYORLAR?
    Kiralık daire ilanını aradım. Benden önce birinin aradığını, ondan haber beklediklerini söyledi. Tekrar aradığımda bir kira bedeli kadar para istedi. Parayı yolladım, bir daha ulaşamadım.

        İlanı aradım, karşımdaki kişi şehir dışında olduğunu, birkaç gün sonra geleceğini, ama bir kira bedeli kadar kapora yollarsam daireyi ayırabileceğini söyledi. Parayı yolladıktan birkaç saat sonra telefonlar kapandı.

        İnternette bana ait olan daire kiralanmaya çalışılıyor. Telefonu aradım, yan daire olduğunu söyledi.

        Uzmanlar şu uyarıları yapıyor:
        Görmediğiniz ev için para göndermeyin.
        Piyasanın çok altında ev gördüğünüzde şüphelenin.
        Her türlü ödemeyi kayıt altına alın ve belgelendirin.
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        Haberler Ekonomi Kiralık ev ilanlarına bakanlar dikkat! Sahte ev ilanları veren dolandırıcılar, kaporaları alıp ortadan kayboluyor
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