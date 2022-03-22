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    Son tarihi kaçırmayın: KOBİ'lere yüzde 50'ye varan hibe desteği geliyor

    TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini desteklemek için çağrıya çıktı. Yüzde 50’ye varan hibe destek için KOBİ’ler, müşterileri ile proje başvurularını 31 Mayıs’a kadar yapabilecek.

    Çığıl Ön Yener
    KOBİ’lere ar-ge desteği

    KOBİ'lere yeni destek için düğmeye basıldı. TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini desteklemek için harekete geçti.

    1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrıları açıldı. 1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor.

    1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1 çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

        NASIL BAŞVURULACAK?
        Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor.

        Başvurular https://eteydeb.tubitak. gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor.

        NELER DESTEKLENECEK?
        ■ Proje bütçesi en fazla 2.5 milyon lira olacak.

            Proje süresi de en fazla 24 ay olarak belirlendi. Destek süresi uzatılsa dahi 24 ay aşılamayacak.

            ■ Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenecek. Bu destek 18 adam-ay işgücünü geçmeyecek.

            ■ Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamındaki projelerde ise TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak.

                ■ Sipariş Ar-Ge çağrılarında, proje önerisinin Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması durumunda projelere 10 puan verilecek. Böylece değerlendirme aşamasında öncelik sağlanmış olunacak.

                ÇAĞRI TAKVİMİ
                ● Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 20 Mayıs, saat: 17.30

                ● Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs, saat 23.59
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                Haberler Ekonomi Son tarihi kaçırmayın: KOBİ'lere yüzde 50'ye varan hibe desteği geliyor
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