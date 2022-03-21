Yatırıma davet! Gayrimenkul profesyonelini ağırlayan MIPIM ilgi odağı oldu

Dünya gayrimenkul sektörü, geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM'de buluştu. 15-18 Mart'ta gerçekleştirilen fuar, 100 farklı ülkeden 600 şehir ve yerel yönetiminden toplam 500 milyar dolarlık varlığı yöneten binlerce gayrimenkul profesyonelini ağırladı. Türkiye ise bu yıl fuara yenilenen İstanbul Çadırı ile katıldı. Proje maketleri yerine 'dijital tanıtım'ların yer aldığı çadır, büyük ilgiyle karşılaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fuarda, yatırımcılarla buluştu. Türkiye'deki yatırım potansiyel ve fırsatlarını anlatan Kurum, "Sadece konut ve ticarette değil, eğitimde, sanatta, kültürde, sanayide, turizmde, tüm alanlarda ve tüm sektörlerde bu fırsatlar var. Ülkemiz, şehirlerimiz yatırım açısından yüksek potansiyel içeriyor" dedi. Kurum, yabancı yatırımcılarla ilişkilerin daha iyi yönetilebilmesi için ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri bünyesinde Çevre Şehircilik Müşavirlikleri kuracaklarını açıkladı.