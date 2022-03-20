Yargıtay karar verdi kapora oyununa son!





GÖCEK KOYLARI KORUMAYA ALINIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 6 etaplık proje ile Göcek koyları koruma altına alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hazırlanan projeyle; tekne ve yatların gelişigüzel demir ve çapa atarak deniz canlılarının beslenme, barınma ve üreme bölgeleri olan ve nesli kritik derecede tehlike altında bulunan deniz çayırlarına zarar vermesinin, koylardaki ağaçlara bağlanan tekne halatlarının yeşil bitki örtüsünü tahrip etmesinin, yatların atık boşaltımı yaparak koyları kirletmesinin ve su altı ekolojisinin yok olmasının önüne geçilecek.



3 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon konutumuzun dönüşümünü aptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık" dedi. Bakan Kurum, Ankara7da katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Şu an 350 bin konutun dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.



3600 EK GÖSTERGE MAYIS'TA TAMAM

İkinci toplantıyla birlikte alternatifli taslaklar belirlenen 3600 Ek göstergede gözler mayıs ayında yapılacak son toplantıya çevrildi. Oluşturulan komisyon ek göstergesi olmayan veya çok düşük olan unvanları belirleyecek. Bu şekilde tüm memurların ek göstergeye kavuşması sağlanacak. Kariyer mesleklerde olanlar için de ayrıca 600 puanlık bir artış öngörülüyor. Ek gösterge artışı sonrasında emekli maaşlarında 1.400 TL'yi bulan artış olacak. ikramiyelerdeki artış ise 50 bin lirayı geçecek.



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