Yargıtay karar verdi kapora oyununa son!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan 'Alınan kapora iade edilemez' şeklindeki hükmünün geçersiz olduğuna karar verdi. Emsal nitelikteki kararla, düğün için ödenen kapora; 30 gün öncesinden iptal edilse dahi iade edilecek. Evlenmeye karar veren çift, düğün organizasyonu için salon işletmecisiyle sözleşme imzaladı. Genç çiftin nişanı bozmasıyla; düğün sözleşmedeki tarihe 30 gün kala iptal edildi. Salon işletmecisi kapora adı altında ödenen parayı ödemeye yanaşmadı. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Sözleşmedeki 'Alınan kaparo iade edilemez. Merasimden vazgeçildiği takdirde aynı tarihli gün ve saat satılmaz ise anlaşmadaki ücret tam alınır.' şeklindeki ibarenin haksız şart olduğu hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sözleşme sırasında, organizasyon öncesinde işletmenin herhangi bir iptal durumuna karşı almış olduğu 500 TL kaporanın işletmenin iptal edilen geceyi tekrar satamasa dahi sadece düğün salonu yeri kiralama zararı için yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece söz konusu yerin satılamaması halinde uğranılan menfi zararları da karşılar nitelikte karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, bilirkişi raporuna göre karar verildiği anlaşıldığından Adalet Bakanlığı'nın bu yöne ilişen kanun yararına bozma isteği yerinde görülmemiştir."
AKARYAKIT BAHANE KAZANÇ ŞAHANE
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında hızla yükselen petrol fiyatları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akaryakıta yansıdı. Bu yükselişi fırsat bilen marketler depolarındaki sebze meyveye hemen zam yaptı. Bir yandan kar yağışı da fırsatçılar için bahane oldu. Ancak akaryakıtta da peş peşe indirimler sebze meyve fiyatlarına yansıtılmadı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir; gıda sektöründe tekelleşen grupların hem akaryakıt zammından hem de düşüşünden nemalandığını belirtti. Demir "Dövizi, akaryakıtı, ham madde fiyatlarını öne sürerek kâr marjlarını ikiye katlayanlar, bu emtialar düşünce fiyatları geri çekmiyorlar. Neden, çünkü daha fazla kâr etme hırsına bürünmüşler. Marketleri bu hafta dolaştık. İndirim yok. Devletin bu kadar denetimine rağmen, anlaşmış gibi fiyatları aşağı çekmiyorlar" dedi.
İSTANBULLU'YA ZAM ŞOKU
Ankara'dan sonra İstanbul'da da ulaşım ücretlerine ikinci zam yapılması planlanıyor. Ocak ayında yapılan zamdan sonra yeni artış için yüzde 50 oranı ortaya atıldı. İETT Genel Mürürü Alper Bilgili "Meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında fiyat artışı istedi. Belediye de bu taleplere, kayıtsız kalamaz" dedi. 2022 yılının başında gelen zamla birlikte Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya çıkarken, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya yükseltildi.