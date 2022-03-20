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    Yargıtay karar verdi kapora oyununa son!

    Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan 'Alınan kapora iade edilemez' hükümsüz kıldı. İşte sizler için derledğimiz 20 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kapora oyununa son

    Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan 'Alınan kapora iade edilemez' şeklindeki hükmünün geçersiz olduğuna karar verdi. Emsal nitelikteki kararla, düğün için ödenen kapora; 30 gün öncesinden iptal edilse dahi iade edilecek. Evlenmeye karar veren çift, düğün organizasyonu için salon işletmecisiyle sözleşme imzaladı. Genç çiftin nişanı bozmasıyla; düğün sözleşmedeki tarihe 30 gün kala iptal edildi. Salon işletmecisi kapora adı altında ödenen parayı ödemeye yanaşmadı. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Sözleşmedeki 'Alınan kaparo iade edilemez. Merasimden vazgeçildiği takdirde aynı tarihli gün ve saat satılmaz ise anlaşmadaki ücret tam alınır.' şeklindeki ibarenin haksız şart olduğu hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sözleşme sırasında, organizasyon öncesinde işletmenin herhangi bir iptal durumuna karşı almış olduğu 500 TL kaporanın işletmenin iptal edilen geceyi tekrar satamasa dahi sadece düğün salonu yeri kiralama zararı için yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece söz konusu yerin satılamaması halinde uğranılan menfi zararları da karşılar nitelikte karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, bilirkişi raporuna göre karar verildiği anlaşıldığından Adalet Bakanlığı'nın bu yöne ilişen kanun yararına bozma isteği yerinde görülmemiştir."



    AKARYAKIT BAHANE KAZANÇ ŞAHANE
    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında hızla yükselen petrol fiyatları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akaryakıta yansıdı. Bu yükselişi fırsat bilen marketler depolarındaki sebze meyveye hemen zam yaptı. Bir yandan kar yağışı da fırsatçılar için bahane oldu. Ancak akaryakıtta da peş peşe indirimler sebze meyve fiyatlarına yansıtılmadı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir; gıda sektöründe tekelleşen grupların hem akaryakıt zammından hem de düşüşünden nemalandığını belirtti. Demir "Dövizi, akaryakıtı, ham madde fiyatlarını öne sürerek kâr marjlarını ikiye katlayanlar, bu emtialar düşünce fiyatları geri çekmiyorlar. Neden, çünkü daha fazla kâr etme hırsına bürünmüşler. Marketleri bu hafta dolaştık. İndirim yok. Devletin bu kadar denetimine rağmen, anlaşmış gibi fiyatları aşağı çekmiyorlar" dedi.



    İSTANBULLU'YA ZAM ŞOKU
    Ankara'dan sonra İstanbul'da da ulaşım ücretlerine ikinci zam yapılması planlanıyor. Ocak ayında yapılan zamdan sonra yeni artış için yüzde 50 oranı ortaya atıldı. İETT Genel Mürürü Alper Bilgili "Meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında fiyat artışı istedi. Belediye de bu taleplere, kayıtsız kalamaz" dedi. 2022 yılının başında gelen zamla birlikte Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya çıkarken, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya yükseltildi.



        BAHARDA KAYAK
        Kar yağışının devam etmesi bahar aylarında da kış turizmini hareketlendiriyor. Başta Uludağ olmak üzere Erciyes, Palandöken, Kartepe Kartalkaya, Sarıkamış gibi merkezlerde pistler dolarken tatilciler de 185 santimetreyi bulan karda kayak ve snowboard yaptı. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar günübirlik turlarla kayak merkezlerini doldurdu. Turizmciler sadece yerli değil yabancı turistlerinde ilgisinin devam ettiğini, kış turizminin bayrama kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.



        ANKARA-İZMİR 3 SAAT
        Ankara ile İzmir hızlı tren ile birbirine bağlanıyor. Projenin kredisiyle ilgili anlaşma 20'den fazla uluslararası bankanın katılımı ile imzalandı. Projenin ve sağlanan finansmanın resmi sunumu Londra'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın katılımı ile yapıldı. Hızlı tren hattı için İngiltere, İsviçre, Avusturya ile İtalya'da faaliyet gösteren önemli kreditör kuruluşların sağladığı finansmanı Credit Suisse ve Standard Chartered bankaları yönetecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bünyesinde yürütülecek proje tamamlandığında; Ankara - İzmir arası seyahat süresi 3 saate düşecek. Projede ilk aşamada Ankara-Afyon arası hizmete açılacak. İkinci aşamada Afyon-Manisa arası kullanıma açılırken, üçüncü ve son etapta da Manisa-İzmir arasında YHT hizmet vermeye başlayacak. Projenin 42 ayda tamamlanması hedeflenirken, yapım ve işletme aşamasında toplamda 22 bin kişiye istihdam sağlanacak.



        'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından; "Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Ruhu" programı düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı konuşmada; "Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, istiklal mücadelemiz için gerekli olan özgüveni ateşledi. Çanakkale muharebelerini kazandıran işte bu yüksek ruhtur" dedi. Kalyon olarak, Çanakkale ruhunu özümsemiş; İstiklal Marşı'mızın ilk seslenişi olan 'Korkma!' sözünü kendimize şiar edinmiş, büyük bir aile olduklarını belirten Kalyoncu, "Güçlü Türkiye'mizin cesur, azimli ve geleceğe umutla bakan bireyleriyiz. Bu eşsiz topraklar için tüm gücümüzle çalışmak; ilimle, bilimle, eğitimle, üretimle milletimizin müreffeh yarınlarına katkı sunmak için varız. Korkmadan, inandığımız yoldan dönmeden; yapılamaz denileni yapmak, başarılamaz denileni başarmak için buradayız. Bunu yaparken de sahip olduğumuz değerleri koruyup, onları yücelterek; 'kökü mazide olan atiyiz' diyerek, ideallerimizi geleceğe taşıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yeşeren bilim, ilim ve irfan zemininde, başarılı akademik kadromuzun rehberliğinde, geleceğin Türkiye'sinde nice önemli roller üstlenecek gençler yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz. Al sancağımızın bu şafaklarda sonsuza denk gururla dalgalanması için hiç durmaksızın çalışmaya ve ülkemiz için değer üretmeye gönüllüyüz" dedi.



            GÖCEK KOYLARI KORUMAYA ALINIYOR
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 6 etaplık proje ile Göcek koyları koruma altına alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hazırlanan projeyle; tekne ve yatların gelişigüzel demir ve çapa atarak deniz canlılarının beslenme, barınma ve üreme bölgeleri olan ve nesli kritik derecede tehlike altında bulunan deniz çayırlarına zarar vermesinin, koylardaki ağaçlara bağlanan tekne halatlarının yeşil bitki örtüsünü tahrip etmesinin, yatların atık boşaltımı yaparak koyları kirletmesinin ve su altı ekolojisinin yok olmasının önüne geçilecek.

            3 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon konutumuzun dönüşümünü aptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık" dedi. Bakan Kurum, Ankara7da katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Şu an 350 bin konutun dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

            3600 EK GÖSTERGE MAYIS'TA TAMAM
            İkinci toplantıyla birlikte alternatifli taslaklar belirlenen 3600 Ek göstergede gözler mayıs ayında yapılacak son toplantıya çevrildi. Oluşturulan komisyon ek göstergesi olmayan veya çok düşük olan unvanları belirleyecek. Bu şekilde tüm memurların ek göstergeye kavuşması sağlanacak. Kariyer mesleklerde olanlar için de ayrıca 600 puanlık bir artış öngörülüyor. Ek gösterge artışı sonrasında emekli maaşlarında 1.400 TL'yi bulan artış olacak. ikramiyelerdeki artış ise 50 bin lirayı geçecek.

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