Piyasaya 8 milyar TL’lik Ramazan dopingi

Ramazana geri sayım başlarken bu kutsal ayın vazgeçilmezi olan erzak paketleri için marketler hazırlıklarını tamamladı. Pazartesinden itibaren raflarda yer alacak olan Ramazan kolileri, 90 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkıyor.
ÇEKLERİN PAYI % 70'E ÇIKTI
Çaydan şekere, hububattan yağa temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan kolileri bu yıl artan fiyatların da etkisiyle 2021'e göre yüzde 50 zamlandı. 10 yıl önce devreye giren ve pazardaki payını büyüten Ramazan kupon ya da çeklerinin oranı son iki yıldır yüzde 50'leri yakalamıştı. Bu yıl boş koli maliyetlerinin artması firmaları Ramazan çeklerine yönlendirirken, çeklerin payı da yüzde 70'lere çıktı. Ramazan kolisi ve çeklerden ortalama 8 milyar liralık pazarın oluşacağı öngörülüyor.
ORTALAMA 250 TL
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, bu Ramazan'da kolilerden ziyade çek yada kuponların daha çok öne çıktığını söyledi. Düzgün, "Bu yıl koli maliyetleri çok arttı. 2021'de boş hali 5 TL olan koliler bu yıl 15 TL'ye çıktı. Gıda fiyatlarında da artış var. O nedenle marketler Ramazan çekleri ya da kuponlar üzerinden ilerliyor. Ortalama 250 TL'lik çekler talep ediliyor" dedi. Bu yıl Ramazan kolilerinin payının yüzde 30'larda kalacağını anlatan Düzgün, çeklerin payının ise yüzde 70'lere yükseleceğini kaydetti.