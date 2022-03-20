Piyasaya 8 milyar TL’lik Ramazan dopingi





ORTALAMA 250 TL

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, bu Ramazan'da kolilerden ziyade çek yada kuponların daha çok öne çıktığını söyledi. Düzgün, "Bu yıl koli maliyetleri çok arttı. 2021'de boş hali 5 TL olan koliler bu yıl 15 TL'ye çıktı. Gıda fiyatlarında da artış var. O nedenle marketler Ramazan çekleri ya da kuponlar üzerinden ilerliyor. Ortalama 250 TL'lik çekler talep ediliyor" dedi. Bu yıl Ramazan kolilerinin payının yüzde 30'larda kalacağını anlatan Düzgün, çeklerin payının ise yüzde 70'lere yükseleceğini kaydetti.