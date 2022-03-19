Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Smart Güneş Enerjisi halka arz tarihi...

Smart Güneş Teknolojileri'nin Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu geçen hafta onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlendi.

QNB Finansinvest ve TSKB'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding'in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20'si "Bireysel Yatırımcılar", yüzde 39'u "Yüksek Başvurulu Yatırımcılar", %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları grubuna tahsis edildi. Bireysel Yatırımcılar en çok 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile başvuru yapabilecek. Her iki gruba da "oransal" dağıtım yapılacak.

Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534.912.000 TL'ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 153.000.000 TL'ye ulaşacak.