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    • Ekonomi
    • 20.03.2022 09:10
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    • 20.03.2022 09:10
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    Güncel 20 Mart 2022 altın alış satış fiyatları: 💥ATA ALTIN - Ata lirası kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı

    Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yatırımcıların günden güne sıklıkla takip ettiği altın fiyatlarında oklar aşağıya doğru yöneldi. Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında hareketlilik yaşanıyor. Gram altın bir önceki kapanışı 917,19 TL ile yaparken, bugün alış fiyatı 913,78 TL olarak göze çarpıyor. Cumhuriyet altınında da benzer durum yaşanıyor. Bir önceki günkü kapanış fiyatı 6.019,00 TL olan Cumhuriyet altının bugün alış fiyatı 5.921,00 TL olarak kaydedildi. Peki Ata lirası kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte Güncel 20 Mart 2022 altın alış satış fiyatları...

    Güncel 20 Mart 2022 altın alış satış fiyatları

    Altın fiyatları Pazar gününde de gündemdeki sıcak yerini koruyor. Piyasaların kapalı olduğu bugünde altındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatını araştırıyor. Özellikle de ata altına yoğun ilgi bulunuyor. Peki Ata lirası ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı düştü mü, yükseldi m? İşte güncel 20 Mart 2022 altın alış satış fiyatları son dakika gelişmeleri...

    GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

    👉GRAM ALTIN

    ALIŞ: 913,78

    SATIŞ: 914,06

    👉ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.481,00

    SATIŞ: 1.505,00

    👉YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.970,00

    SATIŞ: 3.013,00

    👉 ALTIN (ONS)

    ALIŞ: 1.921,33

    SATIŞ: 1.922,06

        👉ATA ALTIN

        ALIŞ: 6.077,00

        SATIŞ: 6.142,00

        👉CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 5.921,00

        SATIŞ: 6.004,00

        👉REŞAT ALTINI

        ALIŞ: 5.953,47

        SATIŞ: 6.036,95

        👉22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 827,00

        SATIŞ: 857,38

        👉18 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 667,06

        SATIŞ: 667,26
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        Haberler Ekonomi Güncel 20 Mart 2022 altın alış satış fiyatları: 💥ATA ALTIN - Ata lirası kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı
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