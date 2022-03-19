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    Yarım gün çalışan anneye en az 9.219 TL! Annelere hem verenden hem İŞKUR’dan maaş imkanı

    Doğum izni sonrası anneler yarı zamanlı çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 lira öderken, işveren de yarım maaş veriyor. Asgari ücretlinin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira oluyor...

    Çığıl Ön Yener
    Yarım gün çalışan anneye en az 9.219 TL

    SSK'LI annelerin doğum izinleri sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün (2 ay), ikinci çocukta 120 gün (4 ay) ve üçüncü çocukta 180 gün (6 ay) süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde veren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme veriliyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre; ilk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak 4 bin 966 lira 2 kuruş alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 4 bin 253 lira 40 kuruş oluyor. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 2 ayda toplam 9 bin 219 lira geçiyor.



    İŞKUR NE ÖDÜYOR?
    Tüm anneler için Ödeme (TL) Birinci doğum 4.966,02
    İkinci doğum 9.932,04
    Üçüncü doğum 14.898,06
    NOT: Çalışan yerinden de yarım çalışma boyunca her ay maaşının yarısını alıyor.



    İŞVEREN NE VERİYOR?
    Asgari ücretli için Ödeme (TL)
    Birinci doğum 4.253,40
    İkinci doğum 8.506,80
    Üçüncü doğum 12.760,20



        ÖRNEK HESAP
        Brüt ücret: 5.004 TL
        Net ücret: 4.253,40 TL
        Çocuk sayısı: 1
        Yarım çalışma: 60 gün
        İşyerinden alınacak 2 aylık maaş: 4.253,40 TL (2.126,70 x 2)
        İŞKUR'dan alınacak ödenek: 5.004 TL (2.502 x 2)
        Damga vergisi: 37,98 TL
        İŞKUR'dan alınacak net ödenek: 5.004 - 37,98 = 4.966,02 TL
        Toplam maaş: 4.253,40 + 4.966,02 = 9.219,42 TL

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        Haberler Ekonomi Yarım gün çalışan anneye en az 9.219 TL! Annelere hem işverenden hem İŞKUR’dan maaş imkanı
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