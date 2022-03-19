SSK'LI annelerin doğum izinleri sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün (2 ay), ikinci çocukta 120 gün (4 ay) ve üçüncü çocukta 180 gün (6 ay) süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme veriliyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre; ilk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak 4 bin 966 lira 2 kuruş alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 4 bin 253 lira 40 kuruş oluyor. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 2 ayda toplam 9 bin 219 lira geçiyor.