Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tüketicilerin temek ürünleri ucuza alması için Bakanlık devreye girdi! 'Birlikten Berekete' projesi

    Tüketicilerin temel ürünleri ucuza alması için Birlikten Berekete projesi hayata geçiriliyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi habeleri...

    Ucuz ürünleri bulma rehberi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdada KDV indirimi, tarımsal destekler başta olmak üzere alınan önlemlerin etiket fiyatlarına yansımasını yakın takibe aldı. Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak 'Birlikten Berekete' projesi de yaşama geçiriliyor. Vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek, en ucuz ve en yakın nerede olduğuna yönelik bir harita olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje kapsamında tüketicilerin fiyat kıyaslamasını yapabileceği bir sistem oluşturarak tüketicilerin farkındalığını artıracaklarını ve tüketicilerin makul fiyatlı ürünlere kolaylıkla erişim sağlayabileceğini ifade etti. Proje ile vatandaşlar satış noktalarını, ürünleri filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle, 'en ucuz ve en yakın nerede' haritası olacak. (Hazal ATEŞ)



    ÇIĞ SÜTE DESTEK ARTTI
    Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin sağlanması sebebiyle 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yeni fiyat sistemi Tarım Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Söz konusu paylaşımda ayrıca, "Çiğ süt desteği 3'er aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun" denildi.



    DAHA AZ EFOR İLE DAHA ÇOK VERIM
    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET AŞ, geliştirdiği Akıllı Traktör Sistemi'ne (ATS) 5G teknolojisini entegre ederek, üreticilerin daha az eforla daha fazla verim almasını sağlayacak. TARNET, ATS Projesi'ne 5G teknolojilerinin entegrasyonu için Türk Telekom ile işbirliğine gitti. 5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirilebilecek ATS uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapılabilecek. Sürücüsüz traktörün rotasında sapma tespit edildiğinde çiftçi anlık olarak bilgilendirilecek.



        KADIN GİRİŞİMCİLER 'KAZ'ANACAK
        Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı' kampına katılan girişimci kadınların üretimleri Migros mağazalarında yerini almaya başladı. Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, "Mersin Kadın Kooperatifi'ne bağlı 100 kadın üretici tarafından yetiştirilen kazları Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturmaya başladık. İlk adımda 2 bin 500 adet alım yaptık. Migros için üretilen toplamda 10 bin adet kazı sofralara getireceğiz" dedi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise "Dilerim bu projemiz, tarımdaki kadın girişimcileri destekleyecek, yeni pazarlara erişimlerini sağlayacak başka çalışmaların yolunu açsın" diye konuştu.



        ORGANİK FINDIK GÖZDE OLDU
        Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta son dönemde devam eden 'İyi Tarım Uygulamaları' projesi ile organik fındık üretimi de arttı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye'de ortalama 720 bin hektar arazide fındık üretimi yapıldığına değinerek, "Organik fındık dikiminin yer aldığı arazilerde geçen yıl 24 bin ton sertifikalı organik ürün ticareti yapılmış durumda" dedi.
        Şenocak, üreticinin organik fındıktan kazancının daha iyi olduğunu, rakamın yukarı çıkabileceğini söyledi.

        KOBİ KAPSAMI GENİŞLEDİ
        KOBİ'lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. Mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 50 milyon, orta büyüklükteki işletmelerde ise 250 milyon liraya yükseltildi. İşletmeler bazı desteklerden bulundukları sınıflara göre yararlanıyor.

        'TERLETEN YATAK'TAN SATICI SORUMLU
        Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, terlemeye neden olduğu iddia edilen yatağın ücretinin iadesinde üretici firmanın değil, satıcının sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, ayıplı mal tesliminde tüketicinin ürünü iade ederek sözleşmeden dönme, satılan malın bedelinde indirim isteme, ürünün onarılmasını isteme, imkanı varsa satılan malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme haklarının bulunduğu kaydedildi. Alıcının satılanı geri verme ve satış bedelinden indirim isteme haklarını kullanması halinde, bu hakların yalnızca satıcıya karşı kullanabileceğine işaret edildi.

        TÜRK TAHVİLİNE 3 KATTAN FAZLA TALEP
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2027 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 2 milyar dolar oldu. Tahvile 3 katından fazla talep geldi. 24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 8,6, getiri oranı yüzde 8,625 olarak gerçekleşti. Tahvilin yüzde 27'si Ortadoğu, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 23'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkelerine satıldı.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 150 TL OLDU
        Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen harç bedeli 150 lira oldu. Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da 50 lira olarak belirtilen harç tutarı, 150 liraya çıkarıldı.

        EGPİS BAŞKANI'NA FİYAT ETKİLEME DAVASI
        EPDK, Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aktaş hakkında fiyatları etkileme suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açıldı. İfadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Aktaş, suçlamaları reddetti.
        Mustafa Sait ÖZKAN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Ekonomi Tüketicilerin temek ürünleri ucuza alması için Bakanlık devreye girdi! 'Birlikten Berekete' projesi
            SON DAKİKA