Tüketicilerin temek ürünleri ucuza alması için Bakanlık devreye girdi! 'Birlikten Berekete' projesi





ORGANİK FINDIK GÖZDE OLDU

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta son dönemde devam eden 'İyi Tarım Uygulamaları' projesi ile organik fındık üretimi de arttı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye'de ortalama 720 bin hektar arazide fındık üretimi yapıldığına değinerek, "Organik fındık dikiminin yer aldığı arazilerde geçen yıl 24 bin ton sertifikalı organik ürün ticareti yapılmış durumda" dedi.

Şenocak, üreticinin organik fındıktan kazancının daha iyi olduğunu, rakamın yukarı çıkabileceğini söyledi.



KOBİ KAPSAMI GENİŞLEDİ

KOBİ'lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. Mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 50 milyon, orta büyüklükteki işletmelerde ise 250 milyon liraya yükseltildi. İşletmeler bazı desteklerden bulundukları sınıflara göre yararlanıyor.



'TERLETEN YATAK'TAN SATICI SORUMLU

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, terlemeye neden olduğu iddia edilen yatağın ücretinin iadesinde üretici firmanın değil, satıcının sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, ayıplı mal tesliminde tüketicinin ürünü iade ederek sözleşmeden dönme, satılan malın bedelinde indirim isteme, ürünün onarılmasını isteme, imkanı varsa satılan malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme haklarının bulunduğu kaydedildi. Alıcının satılanı geri verme ve satış bedelinden indirim isteme haklarını kullanması halinde, bu hakların yalnızca satıcıya karşı kullanabileceğine işaret edildi.



TÜRK TAHVİLİNE 3 KATTAN FAZLA TALEP

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2027 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 2 milyar dolar oldu. Tahvile 3 katından fazla talep geldi. 24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 8,6, getiri oranı yüzde 8,625 olarak gerçekleşti. Tahvilin yüzde 27'si Ortadoğu, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 23'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkelerine satıldı.



YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 150 TL OLDU

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen harç bedeli 150 lira oldu. Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da 50 lira olarak belirtilen harç tutarı, 150 liraya çıkarıldı.



EGPİS BAŞKANI'NA FİYAT ETKİLEME DAVASI

EPDK, Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aktaş hakkında fiyatları etkileme suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açıldı. İfadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Aktaş, suçlamaları reddetti.

Mustafa Sait ÖZKAN

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