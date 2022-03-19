Tüketicilerin temek ürünleri ucuza alması için Bakanlık devreye girdi! 'Birlikten Berekete' projesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdada KDV indirimi, tarımsal destekler başta olmak üzere alınan önlemlerin etiket fiyatlarına yansımasını yakın takibe aldı. Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak 'Birlikten Berekete' projesi de yaşama geçiriliyor. Vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek, en ucuz ve en yakın nerede olduğuna yönelik bir harita olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje kapsamında tüketicilerin fiyat kıyaslamasını yapabileceği bir sistem oluşturarak tüketicilerin farkındalığını artıracaklarını ve tüketicilerin makul fiyatlı ürünlere kolaylıkla erişim sağlayabileceğini ifade etti. Proje ile vatandaşlar satış noktalarını, ürünleri filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle, 'en ucuz ve en yakın nerede' haritası olacak. (Hazal ATEŞ)
ÇIĞ SÜTE DESTEK ARTTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin sağlanması sebebiyle 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yeni fiyat sistemi Tarım Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Söz konusu paylaşımda ayrıca, "Çiğ süt desteği 3'er aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun" denildi.
DAHA AZ EFOR İLE DAHA ÇOK VERIM
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET AŞ, geliştirdiği Akıllı Traktör Sistemi'ne (ATS) 5G teknolojisini entegre ederek, üreticilerin daha az eforla daha fazla verim almasını sağlayacak. TARNET, ATS Projesi'ne 5G teknolojilerinin entegrasyonu için Türk Telekom ile işbirliğine gitti. 5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirilebilecek ATS uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapılabilecek. Sürücüsüz traktörün rotasında sapma tespit edildiğinde çiftçi anlık olarak bilgilendirilecek.