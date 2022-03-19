Polis maaşlarında 6 yada bir artacak aylık 300 lira ilave ödeme

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı. Banka promosyonu nedeniyle yapılacak bu ek ödeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak. İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.
ŞARK SÜRELERİ DÜŞÜYOR
Polislerin 'şark' görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İllerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek. Emniyet müdürü ve amirler uygulamaya dahil edilmeyecek. Yeni mezunların ise ilk atama yerleri batı illeri olacak.
ÇOCUK DESTEĞİ HESAPTA
Devletin, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının evde desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 649 lira ödendiğini söyledi. Yanık, "Mart'ta 236 milyon lira SED ödemesi yaptık" dedi.