Polis maaşlarında 6 yada bir artacak aylık 300 lira ilave ödeme

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı. Banka promosyonu nedeniyle yapılacak bu ek ödeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak. İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.