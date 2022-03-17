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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 14:08
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    • 17.03.2022 14:08
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    Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşüreceğiz

    Son dakika ekonomi haberleri...

    CHP’li belediyede ulaşıma her ay zam gelecek
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşüreceğiz
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