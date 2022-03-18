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    • Ekonomi
    • 18.03.2022 08:12
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    • 18.03.2022 08:12
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerjide acele kamulaştırma kararı

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Erzin 380 ve Polateli 380 Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

    Enerjide acele kamulaştırma kararı

    Hatay'ın Erzin ve Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Erzin 380 ve Polateli 380 Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerjide acele kamulaştırma kararı
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