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    • Ekonomi
    • 18.03.2022 08:24
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    • 18.03.2022 08:24
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    Yurt dışına çıkış harcı tutarı güncellendi! Karar Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti'ne ait pasaportla yurt dışına çıkan yolculardan alınan "yurt dışına çıkış harcı" tutarı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tutar 150 lira olarak güncellendi.

    Yurt dışına çıkış harcı tutarı değişti! Karar Resmi Gazete’de

    Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen harç bedeli 150 lira oldu.

    Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da 50 lira olarak belirtilen harç tutarı, 150 liraya çıkarıldı.

    Bugünkü yurt dışına çıkışlarda, daha önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyecek.

    Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

    Yurt dışına çıkış harcı havalimanlarının yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil uygulamalarından da ödenebiliyor.

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