Tarım Bakanlığı harekete geçti | Çiftçiye destekte kafa karışıklığına son! Ödemelerde memnuniyet artacak

Tarım Bakanlığı, çiftçiye verilen 5 ana program ve 64 alt destekte sadeleştirmeye gidiyor. Yeni destekleme modeliyle kafa karışıklığı ortadan kaldırılacak, çiftçi memnuniyeti artacak.
Dünyada önce pandemi, ardından geçen yıl yaşanan kuraklık ve son olarak Rusya- Ukrayna krizi ülkeler için tarımsal üretimini ortaya çıkardı.
15 MİLYAR TL'LİK ÖDENEK
Bu nedenle birçok ülke temel gıda ürünlerinde ya ihracatı durdurdu ya da kısıtlamaya gitti. Dünyada yaşanan enerji krizi petrol ve gübre fiyatlarını artırırken, tarımsal üretim maliyetleri de katlandı. Hal böyle olunca üretimin artırılması için çiftçiye verilen desteklerin daha da artırılması elzem oldu. 2022'de üretimi desteklemek için 29 milyar TL bütçe ayıran Tarım Bakanlığı, bu bütçenin yaklaşık 15 milyar TL'sini bitkisel üretimi artırmak için ödüyor.
Desteklerin yaklaşık yüzde 50'sini mazot ve gübre destekleri oluşturuyor. Kalanı ise fidan, tohum vs gibi girdilere veriliyor. Ancak mazot ve gübre fiyatlarının artması, diğer alanlarda verilen desteklerin düşük kalması ve ödemelerin çok parçalı yapılması nedeniyle çiftçi bu desteklerden memnun değil.
ÇİFTÇİYE MEMNUNİYET ANKETİ
Çiftçilere 'destek memnuniyet anketi' yapan bakanlık, buradan çıkan bulgularla yeni destekleme modeli hazırlıyor. Buna göre, 5 ana program ve 64 alt kalemden oluşan tarımsal destek programı sadeleştirilecek. Destekler daha efektif hale getirilecek. Hedef, çiftçi memnuniyetini artırmak...
20 YILDA 181.6 MİLYAR TL ÖDENDİ
Türkiye'de hâli hazırda uygulanan tarımsal destekleme programları 2002'de başladı. 1990'lı yıllarda ağırlıklı ürün alımları ve kredi sübvansiyonları şeklinde desteklenen sektörde zaman zaman da gübre desteği ve prim ödemesi gibi destek araçlarına da başvuruldu.
2002'de doğrudan gelir desteği ile başlayan tarımsal destekleme programına, 2006'da mazot ve gübre de eklendi. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 20 yılda 181.6 milyar TL'lik ödeme yapıldı.