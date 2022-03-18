Tarım Bakanlığı harekete geçti | Çiftçiye destekte kafa karışıklığına son! Ödemelerde memnuniyet artacak

15 MİLYAR TL'LİK ÖDENEK

Bu nedenle birçok ülke temel gıda ürünlerinde ya ihracatı durdurdu ya da kısıtlamaya gitti. Dünyada yaşanan enerji krizi petrol ve gübre fiyatlarını artırırken, tarımsal üretim maliyetleri de katlandı. Hal böyle olunca üretimin artırılması için çiftçiye verilen desteklerin daha da artırılması elzem oldu. 2022'de üretimi desteklemek için 29 milyar TL bütçe ayıran Tarım Bakanlığı, bu bütçenin yaklaşık 15 milyar TL'sini bitkisel üretimi artırmak için ödüyor.



Desteklerin yaklaşık yüzde 50'sini mazot ve gübre destekleri oluşturuyor. Kalanı ise fidan, tohum vs gibi girdilere veriliyor. Ancak mazot ve gübre fiyatlarının artması, diğer alanlarda verilen desteklerin düşük kalması ve ödemelerin çok parçalı yapılması nedeniyle çiftçi bu desteklerden memnun değil.