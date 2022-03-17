Ramazan öncesi binlerce lira ödeme alın! 2022 Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Her belediye bu tür yardımlar yapmadığı amacıyla evvel bu yardımların yapılıp yapılmadığı konusu ile alakalı bilgi sahibi olmak gerekir. Başvuru belgesi yanı sıra muhtarlıktan alınan ihtiyaçlı olduğuna dair belge, hane halkı gelir düzeyi verisini sahibi olan belge, kimlik vs. fotokopisi, kira sözleşmesi gibi evraklar istenmektedir. Bütün evraklar tamamlandıktan ve bilirkişiler doğrultusundan onaylandıktan sonra lüzumlu ödemeler yapılmaktadır.