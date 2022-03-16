🕐 TARİH BELLİ OLDU! 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." açıklamasında bulundu. İkinci toplantı sonrası milyonlarca kişi 3. toplantı tarihi hakkında bilgi hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son dakika haberinin detayı...
2. TOPLANTI SONA ERDİ! İŞTE İLK AÇIKLAMA!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." dedi.
Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:
"Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."