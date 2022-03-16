FED faiz kararı açıklandı! FED toplantısı sonrasında faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?

Tüm dünya bu konuya kilitlenmiş durumda ve ekonomi gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan FED faiz kararı ile birlikte altın ve döviz piyasasında, petrol fiyatlarında nasıl değişiklikler olacağı merak edildi. Peki FED faiz toplantısıyla ilgili beklenti nedir? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapıldı. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak bırakıldı.
Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.
ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.