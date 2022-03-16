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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 10:31
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    • 17.03.2022 10:31
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    FED faiz kararı açıklandı! FED toplantısı sonrasında faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısıyla ilgili beklenti nedir? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ne yönde olacağı ve açıklanacak faiz kararı tüm dünyada merakla beklenilen konular arasında yer aldı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı açıklandı!

    Tüm dünya bu konuya kilitlenmiş durumda ve ekonomi gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan FED faiz kararı ile birlikte altın ve döviz piyasasında, petrol fiyatlarında nasıl değişiklikler olacağı merak edildi. Peki FED faiz toplantısıyla ilgili beklenti nedir? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?

    FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapıldı. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak bırakıldı.

    Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

    Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.

    ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.

        Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu.

        Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.

        Dünya genelinde şirketlerin Rusya karşıtı yaptırımlara katılımı devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

        Ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyuran şirketler arasında McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Philip Morris, Sony ve JP Morgan Chase gibi şirketler de yer alıyor.

        Rusya borsası bu hafta da işleme açılmazken, Rusya yaptırımlara karşı bazı ürünlerin ihracatını 2022 sonuna kadar yasakladığını duyurdu.

        Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artıran başlıca sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yüksek enflasyon sıkıntısıyla karşı karşıya olan dünya ekonomilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

        Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydeden analistler, gelecek hafta açıklanacak Fed'in faiz kararının ise yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

        Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı fiyatlanıyor.

        Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.
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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı açıklandı! FED toplantısı sonrasında faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?
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