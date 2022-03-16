FED faiz kararı açıklandı! FED toplantısı sonrasında faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?

Tüm dünya bu konuya kilitlenmiş durumda ve ekonomi gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan FED faiz kararı ile birlikte altın ve döviz piyasasında, petrol fiyatlarında nasıl değişiklikler olacağı merak edildi. Peki FED faiz toplantısıyla ilgili beklenti nedir? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek?