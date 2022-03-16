Dünyanın gözü Fed'in faiz kararında! Piyasalarda hareketlilik başladı! Dolar, euro, altın, petrolde son durum ne?

FAİZ ARTIRIMI KESİN GİBİ
Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini, bugünkü faiz artırımı ile hızlandırması bekleniyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak.
Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek. Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.
SAVAŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK
Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti. Piyasalarda bankanın bu yıl içinde 7 kez 25'er baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri karşısında bankanın vereceği tepkiye dair yapılacak olası sözle yönlendirmelerin, bu beklentileri yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Son dönemde iki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin artan umutlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda ciddi bir tutum göstermediğini belirtmesi ile azalırken, belirsizliklerin sürmesi ile emtia tarafında oynaklığın sürdüğü gözleniyor.