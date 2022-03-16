Dünyanın gözü Fed'in faiz kararında! Piyasalarda hareketlilik başladı! Dolar, euro, altın, petrolde son durum ne?

PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) şubatta beklentilerin altında kalması pay piyasalarını destekledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,82, S&P 500 endeksi yüzde 2,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla 98,9'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları tarafında ise Fed kararları öncesinde kararsız bir seyir izleniyor.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi, emtia fiyatlarının seyri ve enflasyon endişeleri pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor. İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımları genişletmesi ve Putin'in müzakerelerin seyrine yönelik umutları azaltan açıklamaları sonrası dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 geriledi. Dün 1,10'un üzerini test eden avro/dolar paritesi, bugün 1,0960 seviyelerinde dengelenirken, Avrupa endeks vadeli kontratlarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülüyor.

Asya tarafında ise 3 günlü sert düşüşün ardından bugün özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 19,1 ve ithalat yüzde 34 artarken, dış ticaret dengesi 668,3 milyar yenle beklentilerin üzerinde açık verdi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 2,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.