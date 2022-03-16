Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

BARCELONA 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Dünya futbolunun en başarılı takımlarından olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi maça çıkacak.

Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Barcelona, ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti.

Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.

Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.

BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Barcelona, La Liga'da ise 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde çıktığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Napoli ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Son olarak ligde Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona, İstanbul'a formda ve moralli gelecek.