Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam edecek.
Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom, 17 Mart Perşembe günü zorlu rakibini sahasında ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı.
6 İSİM KADRODA YOK
Barcelona'da Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde, Dani Alves ve Ez Abde kadroda yer almadı.
İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu
GALATASARAY, BARCELONA KARŞISINDA ZAFER PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Yarınki karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.
"KUPA 2" YOLU
Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.
Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.