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    • Ekonomi
    • 16.03.2022 09:12
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    • 16.03.2022 09:12
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    📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE! Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları!

    Memur, emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine büyük etkisi olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için 2. toplantı bugün yapılıyor. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gözler bugün yapılacak toplantı sonrası açıklamalara çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı saat kaçta? Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE!

    3600 ek gösterge 2. toplantısı için geri sayım sona erdi. 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. İlk toplantıda Bakan Bilgin, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı saat kaçta? Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları neler? İşte merak edilenler!

    📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE!

    3600 ek gösterge 2. toplantısı yapılan açıklamaya göre; 16 Mart 2022 saat 10.30'da gerçekleşecek. Bakan Bilgin açıklama yaptığında haberimize canlı yayın eklenecektir...

    Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.

    16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

    3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.

        "SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"

        Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

        Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

        Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

        "Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

        Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz."

        KİMLERİ KAPSIYOR?

        Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.

        Edinilen bilgiye göre; askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada.

        Taslaklardan bir tanesinde tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi yer alıyor.

        Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.

        TASLAKTA NELER VAR?

        ● Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor.

        ● Hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici.

        ● Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak.

        ● Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

        ● Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek.

        ● Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek.

        ● Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı.
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        Haberler Ekonomi 📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE! Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları!
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