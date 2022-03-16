📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE! Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları!

3600 ek gösterge 2. toplantısı için geri sayım sona erdi. 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. İlk toplantıda Bakan Bilgin, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı saat kaçta? Ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge toplantı sonuçları neler? İşte merak edilenler!
📺16 MART 3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI CANLI İZLE!
3600 ek gösterge 2. toplantısı yapılan açıklamaya göre; 16 Mart 2022 saat 10.30'da gerçekleşecek. Bakan Bilgin açıklama yaptığında haberimize canlı yayın eklenecektir...
Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.
16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.
3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.