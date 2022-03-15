Petrolün sert düşüşüyle akaryakıt fiyatlarında gerileme yaşandı! Benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi

Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Buna göre benzin fiyatı 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı. Petrol fiyatları ise 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi. İşte bayı fiyatlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni akaryakıt fiyatları...