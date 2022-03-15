Petrolün sert düşüşüyle akaryakıt fiyatlarında gerileme yaşandı! Benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi

Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Buna göre benzin fiyatı 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı. Petrol fiyatları ise 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi. İşte bayı fiyatlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni akaryakıt fiyatları...
MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER
Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.
PETROL HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.