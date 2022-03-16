16 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! Evde bakım parası ödendi mi? Hangi şehirlerde evde bakım aylığı yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Mart Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşları her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Yüzbinlerce kişinin faydalandığı maaşı almak isteyenler de evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arıyor. 16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
16 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.