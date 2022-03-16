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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 08:46
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    • 17.03.2022 08:54
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    🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? 🚨3. İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...

    Brent petrolün fiyatı geçtiğimiz haftalarda zirveye yükselmiş ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Son günlerde brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da indirim haberleri geldi. Araç sahipleri tarafından son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    takvim.com.tr
    17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu?

    Benzin ve motorin indiirmli fiyat listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte indirim haberleri geliyor. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 17 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine yeniden indirim geleceği ileri sürülüyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    MOTORİN VE BENZİNE YENİ İNDİRİM!

    17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

    İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

    İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.

        EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI TOPLANTISI

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) dün sektör temsilcileriyle yapılan toplantıdan önemli açıklamalar geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin, "Dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" açıklaması yapıldı.

        "TAVAN FİYAT UYGULAMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

        EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının EPDK'nın önceliği olduğunu vurguladığı, dağıtıcı- bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulanarak, "Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" denildi.
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        Haberler Ekonomi 🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? 🚨3. İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...
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