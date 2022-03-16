🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? 🚨3. İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...

Benzin ve motorin indiirmli fiyat listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte indirim haberleri geliyor. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 17 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine yeniden indirim geleceği ileri sürülüyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
MOTORİN VE BENZİNE YENİ İNDİRİM!
17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.
İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?
İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.